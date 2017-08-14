Это полномочия, которые пока входят только в компетенцию загсов. В минэкономразвития ожидают, что соответствующий законопроект будет принят до конца этого года.

Об этом в интервью «Российской газете » рассказал замминистра Савва Шипов. По его словам, в 2018 году многофункциональные центры начнут принимать также госпошлины и налоговые платежи. В перспективе там же можно будет заменить водительское удостоверение, получить внутренний и заграничный паспорт старого образца, зарегистрироваться на выборы - сейчас такие услуги доступны только в некоторых регионах, а не по всей стране.

А самое главное, в планах министерства отвязать все услуги федеральных ведомств от прописки.