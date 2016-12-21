слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
21 декабря 2016
12:31:49

В мэрии Тольятти рассказали все о том, кто, как и когда чистит дороги от снега

В период снегопадов подрядчики круглосуточно  проводят работу на городских магистралях. В сутки в среднем в городе работает  162  снегоуборочные машины. Дороги обрабатываются специальной противогололедной смесью. Когда толщина снега достигает 8-ми сантиметров, дороги расчищают с помощью техники. Работы  проводятся преимущественно в вечернее и ночное время, когда интенсивность движения транспорта минимальна. За движением машин  жители города могут следить онлайн по ссылке 217.113.124.156/public/.

В зимний период за состоянием тольяттинских дорог отвечает подрядчик ЗАО «ЭкоСфера». Согласно условиям контракта, подрядчик обязан обеспечить свободное перемещение транспорта по магистралям через восемь часов после окончания снегопада. Полностью дороги должны быть расчищены в течение трех суток. За пять дней необходимо освободить бордюры и убрать снег в  районе остановок и пешеходных переходов. За несоблюдение сроков выполнения работ к подрядчику применяются штрафные санкции.

За уборку внутриквартальных территорий общего пользования в городе отвечают АО «СпецАвтоТранс» и МБУ «Зеленстрой». Придомовые участки закреплены за управляющими компаниями. По правилам  благоустройства рабочие должны приступать к уборке кварталов сразу после снегопада. Подрядчикам необходимо очистить внутриквартальные проезды и тротуары от снега и наледи. Толщина снега не должна превышать 40 мм.

Во время   гололеда проводится обработка внутриквартальных дорог специальными реагентами. При длительных снегопадах дороги покрываются смесью на каждые 5 сантиметров выпавших осадков. Работы должны быть выполнены в течение 3 часов после снегопада.

Убрать снег с тротуаров подрядчик обязан не позднее 6 часов с момента окончания снегопада и не позднее 12 часов с других участков. 

За качеством работ следят специалисты районных администраций.

Вопросы и жалобы жители города могут направлять:

  1. по уборке магистральных дорог от снега: Автозаводской район - 54-44-33 (3754); Центральный район - 54-44-33 (3898); Комсомольский район - 54-44-33 (4990).

2) по уборке внутриквартальных территорий:

- Автозаводский район, Новый пр-д, 2, тел. 54-35-18;

-  Центральный район, б-р Ленина, 15, тел. 54-30-04;

- Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, тел. 54-31-65.




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+