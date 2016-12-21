В период снегопадов подрядчики круглосуточно проводят работу на городских магистралях. В сутки в среднем в городе работает 162 снегоуборочные машины. Дороги обрабатываются специальной противогололедной смесью. Когда толщина снега достигает 8-ми сантиметров, дороги расчищают с помощью техники. Работы проводятся преимущественно в вечернее и ночное время, когда интенсивность движения транспорта минимальна. За движением машин жители города могут следить онлайн по ссылке 217.113.124.156/public/.

В зимний период за состоянием тольяттинских дорог отвечает подрядчик ЗАО «ЭкоСфера». Согласно условиям контракта, подрядчик обязан обеспечить свободное перемещение транспорта по магистралям через восемь часов после окончания снегопада. Полностью дороги должны быть расчищены в течение трех суток. За пять дней необходимо освободить бордюры и убрать снег в районе остановок и пешеходных переходов. За несоблюдение сроков выполнения работ к подрядчику применяются штрафные санкции.

За уборку внутриквартальных территорий общего пользования в городе отвечают АО «СпецАвтоТранс» и МБУ «Зеленстрой». Придомовые участки закреплены за управляющими компаниями. По правилам благоустройства рабочие должны приступать к уборке кварталов сразу после снегопада. Подрядчикам необходимо очистить внутриквартальные проезды и тротуары от снега и наледи. Толщина снега не должна превышать 40 мм.

Во время гололеда проводится обработка внутриквартальных дорог специальными реагентами. При длительных снегопадах дороги покрываются смесью на каждые 5 сантиметров выпавших осадков. Работы должны быть выполнены в течение 3 часов после снегопада.

Убрать снег с тротуаров подрядчик обязан не позднее 6 часов с момента окончания снегопада и не позднее 12 часов с других участков.

За качеством работ следят специалисты районных администраций.

Вопросы и жалобы жители города могут направлять:

по уборке магистральных дорог от снега: Автозаводской район - 54-44-33 (3754); Центральный район - 54-44-33 (3898); Комсомольский район - 54-44-33 (4990).

2) по уборке внутриквартальных территорий:

- Автозаводский район, Новый пр-д, 2, тел. 54-35-18;

- Центральный район, б-р Ленина, 15, тел. 54-30-04;

- Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, тел. 54-31-65.