С 1 февраля российский паспорт можно получить в 5 тольяттинских МФЦ, сообщили в горадминистрации.
Ранее сотрудники центров принимали заявления, но за документом нужно было ехать в паспортный стол. Новая возможность избавит горожан от необходимости стоять в длинных очередях.
В первый раз главный документ гражданина РФ выдают только в паспортном столе: 14-летним подросткам придется действовать по старинке. Во всех остальных случаях паспорт можно получить в окошке МФЦ.
Пилотный проект работает в пяти отделениях:
— Автозаводский район: ул. Автостроителей, 5; ул. Юбилейная, 4;
— Центральный район: ул. Мира, 84;
— Комсомольский район: ул. Ярославская, 35;
— микрорайон Шлюзовой: ул. Никонова, 22.
Подробную информацию можно получить по телефону: (8482) 51-21-21.
Для справки: все граждане РФ обязаны поменять паспорт в 20 и 45 лет. Кроме того, новый документ нужно получить при изменении паспортных данных, в случае утери или порчи паспорта, а также существенного изменения внешности.
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