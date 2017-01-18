Такую сумму региональные власти предусмотрели в областном бюджете.

В Автозаводском районе будут отремонтированы 5 участков: Фабричный проезд, ул. Борковская - от Южного шоссе до Северной, Ботаническая - от Южного до Коммунальной, дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и Спортивная - от Юбилейной до Московского пр-та. На все будет потрачено 264 млн.

На дороги Центрального района израсходуют сумму, в 1,5 раза больше - 387 млн. Их направят на ремонт 8 дорог, участков Лесной - от К. Маркса до 50 лет Октября, включая кольцевую развязку, Баныкина, К. Маркса, Мичурина, Толстого, Гидростроевской, Строителей и Комсомольской.

Что касается Комсомольского района, то здесь ремонт коснется 3 участков магистралей на общую сумму 192 млн. Это будут улицы Громовой, Кунеевская и Матросова с кольцевой развязкой.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павла Баннова, аукционная документация готова в полном объеме. Но чтобы запустить конкурсные процедуры, выделенные областью субсидии надо заложить в городской бюджет. Соответствующие изменения в документ планируется внести сегодня на заседании думы Тольятти.