Речь идет о периоде с 1 по 8 января. В это время заявления на регистрацию брака приниматься не будут.

Государственная регистрация смерти, рождения будет осуществляться в Тольятти в следующем порядке:

— 1, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни.

— 2 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Комсомольского района.

— 4 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Автозаводского района.

— 6 января с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Центрального района.

С 9 января 2017 года регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.