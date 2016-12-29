Речь идет о периоде с 1 по 8 января. В это время заявления на регистрацию брака приниматься не будут.
Государственная регистрация смерти, рождения будет осуществляться в Тольятти в следующем порядке:
— 1, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни.
— 2 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Комсомольского района.
— 4 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Автозаводского района.
— 6 января с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) — Отдел ЗАГС Центрального района.
С 9 января 2017 года регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.
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