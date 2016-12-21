Знаменитые грузовики приедут в наш город 25 декабря. Сотрудники компании поздравят с Новым годом сирот в детском доме «Единство», а затем отправятся в путешествие по центральным улицам. Расписание остановок:
16:00 - площадь Никонова;
16:50 - речной порт, Комсомольский район;
17:30 - Центральная площадь;
18:15 - ТЦ "Алтын";
19:05 - Дворец спорта "Волгарь".
Точное время может измениться из-за пробок или плохой погоды.
С такой инициативой выступает правительство
Одна из причин — неплатежи населения
Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.
Правда, не каждый день
Роскачество подготовило рекомендации потребителям
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов
Она изготовлена из особого керамического материала