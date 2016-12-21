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21 декабря 2016
16:22:30

В мэрии Тольятти рассказали, где можно будет увидеть Рождественский караван Coca-Cola

Знаменитые грузовики приедут в наш город 25 декабря. Сотрудники компании поздравят с Новым годом сирот в детском доме «Единство», а затем отправятся в путешествие по центральным улицам. Расписание остановок:

16:00 - площадь Никонова;

16:50 - речной порт, Комсомольский район;

17:30 - Центральная площадь;

18:15 - ТЦ "Алтын";

19:05 - Дворец спорта "Волгарь".

Точное время может измениться из-за пробок или плохой погоды.




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