Сегодня, 2 февраля, исполняется 74 года со дня победы в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству и стойкости защитников Сталинграда, немецко-фашистские захватчики города были полностью разгромлены.

И эта победа положила начало советскому контрнаступлению, которое завершилось в Берлине. Подвиг солдат, офицеров и жителей города никогда не будет забыт. В Тольятти проживает 10 участников Сталинградской битвы. Мэр Сергей Андреев поздравил их с сегодняшней датой, пожелал крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.