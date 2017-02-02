Сегодня, 2 февраля, исполняется 74 года со дня победы в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству и стойкости защитников Сталинграда, немецко-фашистские захватчики города были полностью разгромлены.
И эта победа положила начало советскому контрнаступлению, которое завершилось в Берлине. Подвиг солдат, офицеров и жителей города никогда не будет забыт. В Тольятти проживает 10 участников Сталинградской битвы. Мэр Сергей Андреев поздравил их с сегодняшней датой, пожелал крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.
Мужчина 55 лет почти замерз
Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев
Выездной прием состоится 3 февраля
Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник
То есть, новых двое и один прежний
По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...
Первая пройдет в Самаре в субботу