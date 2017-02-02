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02 февраля 2017
10:34:27

В мэрии Тольятти напомнили горожанам о памятной дате

Сегодня, 2 февраля, исполняется 74 года со дня победы в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству и стойкости защитников Сталинграда, немецко-фашистские захватчики города были полностью разгромлены.

И эта победа положила начало советскому контрнаступлению, которое завершилось в Берлине. Подвиг солдат, офицеров и жителей города никогда не будет забыт. В Тольятти проживает 10 участников Сталинградской битвы. Мэр Сергей Андреев поздравил их с сегодняшней датой, пожелал крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. 




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