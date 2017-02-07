Ранее сообщалось, что 15 числа проверочные испытания пройдут тольяттинские шестиклассники. Областное министерство образования и науки проведет срез по математике, который должен выявить слабые места в школьной программе. Ученикам нужно будет выполнить 14 заданий, 10 из которых — с вариантами ответа. Контрольная начнется в 10:00 во всех школах города и продлится 45 минут. Подготовиться к ней можно, используя Демонстрационный-вариант.doc

Также в этом году в тольяттинских школах пройдут еще две региональные контрольные. 22 марта десятиклассники сдадут работу по физике, а 17 мая придет очередь 8 классов — их ждет срез по биологии.