В ночь с 31 декабря на 1 января городские автобусы, троллейбусы и маршрутки будут осуществлять пассажирские перевозки до 4:00.

Время отправления автобусов

Маршрут № 2 Баныкина Западный

пляж Маршрут № 73 Баныкина Стадион

Торпедо 1:10 2:40 0:45 2:30 Маршрут № 40 ОП

«Бетонная» Баныкина Маршрут № 84 Есенина Поволжский 21:50 2:05 22:10 23:05 3:10 2:19 3:14

Время отправления троллейбусов

Маршрут

№13 ДС «7 квартал» Маршрут

№14 ДС «7 квартал» 23:00 23:00 23:57 0:04 0:54 1:08 1:51 2:12 2:48 3:16

Коммерческие перевозчики

Маршруты

№№ Время

работы 99 до 00:00 132, 127, 119 до 01:00 01.01.2017 9, 93, 93к, 95, 96, 108, 114,

115, 116, 117, 118, 124, 131, 136, 142, 211 до 04:00 01.01.2017

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников в мэрии будет работать «горячая линия» для приема обращений граждан по работе общественного транспорта: (8482) 54-46-60 (круглосуточно).

Со 2 по 8 января с 8:00 до 17:00 в мэрии дежурят ответственные лица департамента дорожного хозяйства и транспорта. С вопросами и жалобами жители смогут обращаться по телефонам: (8482) 54-47-44, 54-49-09, 54-39-09, 54-31-54 (с 8:00 до 17:00).