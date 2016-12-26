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26 декабря 2016
07:23:25

В мэрии подготовили график работы общественного транспорта в Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января городские автобусы, троллейбусы и маршрутки будут осуществлять пассажирские перевозки до 4:00.

Время отправления автобусов

Маршрут № 2

Баныкина

Западный
пляж

Маршрут № 73

Баныкина

Стадион
Торпедо

 

1:10

2:40

0:45

2:30

 

 

Маршрут № 40

ОП
«Бетонная»

Баныкина

Маршрут № 84

Есенина

Поволжский

21:50

2:05

22:10

23:05

 

3:10

 

2:19

3:14

Время отправления троллейбусов

Маршрут
№13

ДС «7 квартал»

Маршрут
№14

ДС «7 квартал»

23:00

23:00

23:57

0:04

0:54

1:08

1:51

2:12

2:48

3:16

Коммерческие перевозчики

Маршруты
№№

Время
работы

99

до 00:00

132, 127, 119

до 01:00 01.01.2017

9, 93, 93к, 95, 96, 108, 114,
115, 116, 117, 118, 124, 131, 136, 142, 211

до 04:00 01.01.2017

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников в мэрии будет работать «горячая линия» для приема обращений граждан по работе общественного транспорта: (8482) 54-46-60 (круглосуточно).

Со 2 по 8 января с 8:00 до 17:00 в мэрии дежурят ответственные лица департамента дорожного хозяйства и транспорта. С вопросами и жалобами жители смогут обращаться по телефонам: (8482) 54-47-44, 54-49-09, 54-39-09, 54-31-54 (с 8:00 до 17:00).




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