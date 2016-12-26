В ночь с 31 декабря на 1 января городские автобусы, троллейбусы и маршрутки будут осуществлять пассажирские перевозки до 4:00.
Время отправления автобусов
|
Маршрут № 2
|
Баныкина
|
Западный
|
Маршрут № 73
|
Баныкина
|
Стадион
|
1:10
|
2:40
|
0:45
|
2:30
|
Маршрут № 40
|
ОП
|
Баныкина
|
Маршрут № 84
|
Есенина
|
Поволжский
|
21:50
|
2:05
|
22:10
|
23:05
|
|
3:10
|
|
2:19
|
3:14
Время отправления троллейбусов
|
Маршрут
|
ДС «7 квартал»
|
Маршрут
|
ДС «7 квартал»
|
23:00
|
23:00
|
23:57
|
0:04
|
0:54
|
1:08
|
1:51
|
2:12
|
2:48
|
3:16
Коммерческие перевозчики
|
Маршруты
|
Время
|
99
|
до 00:00
|
132, 127, 119
|
до 01:00 01.01.2017
|
9, 93, 93к, 95, 96, 108, 114,
|
до 04:00 01.01.2017
Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников в мэрии будет работать «горячая линия» для приема обращений граждан по работе общественного транспорта: (8482) 54-46-60 (круглосуточно).
Со 2 по 8 января с 8:00 до 17:00 в мэрии дежурят ответственные лица департамента дорожного хозяйства и транспорта. С вопросами и жалобами жители смогут обращаться по телефонам: (8482) 54-47-44, 54-49-09, 54-39-09, 54-31-54 (с 8:00 до 17:00).
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