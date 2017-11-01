В течение дня - порывистый ветер юго-западного направления с усилением до 15-18 м/с.

Также в ведомстве сообщили, что в Центральном районе будут происходить отключения газа и света в связи с аварийными работами. Под отключение попадают следующие улицы: Абрикосовая-Ясеневая-Кедровая-Липовая-Васильковая-Калиновая-Кленовая-Платановая-Еловая-Соловьиная-Каштановая-Хвойная – это касается 167 частных домов.

Плановое отключение э/энергии в связи с ремонтом оборудования возможно в 60 жилых многоэтажках, расположенных на Тухачевского и Парковом проезде.