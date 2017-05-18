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18 мая 2017
08:37:37

В машины Скорой поставят "Скайп"

Машины скорой помощи планируют оснастить видеосвязью. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения России, пишут "Известия".

По идее Минздрава, бригада скорой помощи еще по пути к пациенту сможет изучить информацию о его болезнях в электронной медицинской карте.

Кроме того, с помощью аудио- и видеосвязи врачи при необходимости смогут проконсультироваться с более профессиональными специалистами. В ряде регионов это может помочь, — считает член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев.

Нововведения будут функционировать на базе системы «112». По оценкам экспертов, на оснащение одной машины потребуется около 50 тыс. рублей.




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