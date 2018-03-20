Среди них 173 юридических лица из Тольятти. В частности, о возможности введения ограничений предупреждены руководители «Самарского метрополитена» (просроченная задолженность 5,2 млн. рублей), тольяттинского «Трамвайно-троллейбусного управления» (1,4 млн. рублей), филиала «Ростелеком» в Тольятти (432 тыс. рублей) и Куйбышевской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД» (149,5 тыс. рублей).

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную тепловую энергию. Если у потребителя возникли трудности с оплатой, просьба оперативно обратиться в офис энергосбытовой компании для рассмотрения возможных вариантов рассрочки.

Ознакомиться со списком предприятий, в отношении которых планируется ввести ограничение поставки энергоресурсов, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара»