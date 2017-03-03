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03 марта 2017
14:57:26

В марте Тольятти может накрыть очередная волна сокращений

По словам заместителя руководителя городского Центра занятости Татьяны Меркуловой, на сегодняшний день 7901 горожанин зарегистрирован как безработный, 27 предприятий работают в режиме неполного рабочего времени, а 3100 человек - заняты неполную неделю. В  распоряжении Центра занятости пока всего 3240 вакансий.

В марте еще 2 предприятия введут неполную рабочую неделю. Как отмечает tltgorod.ru, в городе планируется сокращение свыше семисот человек, а следующая волна увольнений пройдет в мае-июне.




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