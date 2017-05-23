Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, еще нескольким была оказана помощь на месте, сообщает РИА Новости.

Глава манчестерской полиции подтвердил, что в городе произошел теракт.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

"Скорая помощь госпитализировала в разные больницы 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арене" и оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие получают медицинскую помощь в шести британских больницах.