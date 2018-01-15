Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он планирует направить завтра соответствующее письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
По мнению Милонова, женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью, а демонстрация одежды идеальных размеров вызывает стресс у покупательниц.
Милонов заявил, что правильные манекены должны соответствовать российским размерам с 46-го по 48-й.
Источник RT
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