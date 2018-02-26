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26 февраля 2018
09:34:51

В мае тольяттинские ветераны смогут бесплатно поехать на поезде

Холдинг «РЖД» приурочил акцию к 73-й годовщине Победы.  Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставят бесплатные билеты на проезд в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс» всех поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан».

Также бесплатно сможет проследовать с ветераном и один сопровождающий. Акция будет действовать в течение всего мая без ограничения по количеству поездок. Оформить безденежный билет можно уже сегодня. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги взиматься не будут.




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