Так называют премию "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в области кинематографа. На нее номинированы известные звезды Голливуда.

В категории самый худший фильм представлены сразу три ленты: «День независимости: Возрождение» об инопланетных технологиях и программе по защите планеты, комедия «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро в главной роли и боевик «Боги Египта».

Антилидером среди документальных фильмов стала картина «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» о предвыборной компании в США. Среди актеров на «Золотую малину» представлены Бен Аффлек, Джонни Депп и Джаред Лето. В список худших актрис года, по версии создателей «Золотой малины» попали Меган Фокс, Джулия Робертс и Наоми Уоттс.

Премию учредили в 1980 году. Главный приз — пластмассовая статуэтка в виде золотой ягоды, чья стоимость не превышает пяти долларов США. «Золотую малину» вручают ежегодно в преддверии церемонии награждения премией Оскар.