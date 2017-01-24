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24 января 2017
10:55:31

В Лос-Анджелесе сегодня назовут окончательный список номинантов на «Оскар»

Одним из претендентов может стать российская лента «Рай» Андрея Кончаловского.

На сей раз формат презентации номинантов на самую известную кинопремию будет отличаться от обычного. В прошлые годы список оглашал глава Киноакадемии и несколько ее членов, однако в этом году чести удостоили лауреатов и номинантов «Оскара» прошлых лет.

В их числе – Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон, Кен Ватанабэ, Эммануэль Любецки и Джейсон Райтман. На сайтах Oscar.com и Oscar.org будет организована трансляция из театра Сэмюэла Голдвина в Беверли Хиллз.

По мнению некоторых критиков, довольно высокие шансы на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» есть у российской картины «Рай», события которой разворачиваются во время Второй мировой войны. Лента уже получила «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.
Самые же большие ожидания у критиков по поводу голливудского мюзикла «Ла Ла Ленд», который ранее уже получил семь «Золотых глобусов». Такое количество наград стало абсолютным рекордом премии.

Церемония вручения «Оскаров» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе, вести ее будет актер и комик Джимми Киммел.

Источник Эхо Москвы




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