Одним из претендентов может стать российская лента «Рай» Андрея Кончаловского.

На сей раз формат презентации номинантов на самую известную кинопремию будет отличаться от обычного. В прошлые годы список оглашал глава Киноакадемии и несколько ее членов, однако в этом году чести удостоили лауреатов и номинантов «Оскара» прошлых лет.

В их числе – Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон, Кен Ватанабэ, Эммануэль Любецки и Джейсон Райтман. На сайтах Oscar.com и Oscar.org будет организована трансляция из театра Сэмюэла Голдвина в Беверли Хиллз.

По мнению некоторых критиков, довольно высокие шансы на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» есть у российской картины «Рай», события которой разворачиваются во время Второй мировой войны. Лента уже получила «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.

Самые же большие ожидания у критиков по поводу голливудского мюзикла «Ла Ла Ленд», который ранее уже получил семь «Золотых глобусов». Такое количество наград стало абсолютным рекордом премии.

Церемония вручения «Оскаров» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе, вести ее будет актер и комик Джимми Киммел.