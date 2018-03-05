Первые лауреаты уже известны. Золотую статуэтку получил американец Сэм Рокуэлл как «Лучший актер второго плана» в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В этой номинации участвовала российская картина "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева, она осталась без награды.