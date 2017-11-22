Об этом пишут сегодня российские СМИ. В конце июня 2015 года Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона.

Ему было 55 лет. Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в британском городе Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос".