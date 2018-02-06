ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на 78 км автодороги «Подъезд к Оренбургу». Как установили полицейские, 22-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «ФУСО Кантер».

В результате и водитель, и 35-летний пассажир отечественного внедорожника скончались до прибытия медицинской помощи. Водитель грузовика серьезно не пострадал. Сотрудники полиции собрали первоначальный материал, по факту ДТП проводится проверка.