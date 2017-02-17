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17 февраля 2017
09:36:52

В лобовом столкновении автобуса и легковушки в Тольятти погибла женщина

ДТП случилось рано утром на трассе, ведущей в поселок Поволжский.  Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Его спасатели работали на месте ЧП. По предварительным данным водитель «Калины» не справился с управлением, в результате автомобиль выбросило на встречную полосу, по которой двигался пассажирский автобус.

Удар был сильным настолько, что сидевшая в салоне легковушки пассажирка погибла на месте. У водителя «Калины» травма груди. На месте работали спасатели центра гражданской защиты, теперь в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото Андрей Дербенев




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