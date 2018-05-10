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10 мая 2018
07:32:33

В Лиссабоне сегодня пройдет второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение»

В нем примет участие представительница России Юлия Самойлова. Она исполнит песню «I won’t break» — «Меня не сломить». Одним из фаворитов второго полуфинала, по мнению букмекеров, считается представитель Норвегии Александр Рыбак.

Победитель «Евровидения» 2009 года приехал покорять конкурс во второй раз. Всего же во втором полуфинале выступят певцы из 18 стран, в том числе, из Украины, Молдавии, Румынии, Австралии, Польши. В финал, который  состоится 12 мая, пройдут только 10 участников.

Источник Эхо Москвы




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