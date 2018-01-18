Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев случившегося, обследовали пути отхода злоумышленников.

Собран материл для проверки, теперь преступников ищут. По статье «Незаконная охота» возбуждено уголовное дело.