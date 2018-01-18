Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев случившегося, обследовали пути отхода злоумышленников.
Собран материл для проверки, теперь преступников ищут. По статье «Незаконная охота» возбуждено уголовное дело.
Подробности рассказали в администрации
Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра
В декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета
В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города
На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей
Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую суббот
Рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область состоится 18-19 января