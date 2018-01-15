Они забрали его у владельца, применив насилие, и пытались скрыться. Об этом сообщили в ГИБДД Ставропольского района.

Страшная авария на 5 км трассы Тольятти–Димитровград произошла сегодня ночью: водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где на него наехал грузовик с автоцистерной. В салоне Гранты находились водитель и пассажир, оба они погибли. Водитель безновоза получил перелом позвоночника и был госпитализирован.

На месте работали специалисты поисково-спасательного отряда Тольятти. Она выезжали на место, чтобы извлечь тела людей из кузова аварийного автомобиля, превратившегося в груду металла.

Как установили сотрудники полиции, в ночь с 14 на 15 января 39-летний водитель такси осуществлял перевозку двух пассажиров. Приехав в населенный пункт, мужчины кружили в поисках нужного адреса, так и не найдя его решили отправиться в с. Васильевка к своему знакомому.

В пути следования пассажиры указывали направление водителю такси и заехали в СНТ «Мечта». Поведение пассажиров вызвало подозрение у водителя такси, и он попросил мужчин рассчитаться за поездку. Мужчины стали утверждать, что для оплаты проезда им необходимо разменять деньги. После неудачных попыток найти размен, сидящий на заднем сиденье пассажир замахнулся на водителя ножом.

Однако мужчина успел поставить блок рукой, выскочить из автомобиля и убежать. Пассажиры же направились в сторону Димитровграда. Двигаясь на угнанном автомобиле по автодороге «Тольятти-Димитровград», вблизи с. Рассвет, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, допустив столкновение с грузовым автомобилем «Скания».

Как выяснили стражи правопорядка, за рулём легкового автомобиля находился 23-летний житель с. Верхнее Санчелеево, водительского удостоверения на право управления т/с не имел. Личность второго мужчины устанавливается.