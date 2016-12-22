Она изготовлена из особого керамического материала. Как сообщает пресс-служба Центробанка страны, монета номиналом 5 евро выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров.

Большая часть ее поверхности прозрачна, за исключением небольшого полноцветного земного шара, который помещен в центре. Монета обрамлена серебряным кольцом - на нем указаны номинал, год выпуска и название. Стоимость новинки составляет 85 евро.

Ежегодно Банк Латвии выпускает несколько коллекционных монет. Они считаются произведениями искусства и востребованы нумизматами.