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22 декабря 2016
15:33:51

В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала. Как сообщает пресс-служба Центробанка страны, монета номиналом 5 евро выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров.

Большая часть ее поверхности прозрачна, за исключением небольшого полноцветного земного шара, который помещен в центре. Монета обрамлена серебряным кольцом - на нем указаны номинал, год выпуска и название. Стоимость новинки составляет 85 евро.

Ежегодно Банк Латвии выпускает несколько коллекционных монет. Они считаются произведениями искусства и востребованы нумизматами.

 

Источник Маяк




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