Как рассказали самарские таможенники, и то, и другое значится в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость чучела черепахи Бисса составляет более 22 тысяч рублей, коралла - 2 400.

Пассажирка авиарейса Дубай – Самара сообщила, что приобрела все это в качестве сувениров для детей. Между тем, ввозить подобные товары в нашу страну можно только при наличии разрешительных документов, которых у женщины не было. Таможенники собрали материал проверки, который направили в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Фото: Самарская таможня