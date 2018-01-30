Двое мужчин осуществляли звонки жителям различных регионов России, сообщая, что их родственники совершили преступление, но за деньги их можно освободить от ответственности. Средства доверчивых граждан переводились на абонентские номера или банковские счета, принадлежащие злоумышленникам.

Предварительный ущерб от действий преступников уже превысил 150 тысяч рублей. В ходе обыска по месту жительства оперативники изъяли несколько десятков аппаратов сотовой связи, сим-карт и банковские карты. Мужчины вину в содеянном признали. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.