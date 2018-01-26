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26 января 2018
12:50:45

В Курумоче задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, 39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул.

В розыске он находится с июня прошлого года за совершение преступления, предусмотренного ст. 189 УК Республики Казахстан "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Задержанный передан сотрудникам полиции для совершения процессуальных действий.

Источник Волга Ньюс




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