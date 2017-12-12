Международный аэропорт впервые в современной истории обслужил 2,5 миллиона человек. Юбилейным пассажиром стала Яна Примачева, вылетающая рейсом авиакомпании Utair Самара - Москва. Этот рейс - новинка осенне-зимнего расписания самарского аэропорта. Яна получила право бесплатного посещения бизнес-зала в течение полугода, а также подарок от авиакомпании Utair - 10 000 миль в программе Status.

«Самара — важное направление для нашей авиакомпании. У Utair самая широкая сеть полётов из аэропорта Курумоч: в Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфу, Краснодар и Сургут. За 11 месяцев 2017 года Utair перевез через аэропорт 267 тысяч пассажиров. Это на 22% выше, чем в 2016 году. В 2018 году авиакомпания добавит новые маршруты и предложит жителям Самары больше возможностей для путешествий», — сказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

«2,5 миллиона пассажиров – не только важная историческая веха. Это результат планомерной работа по улучшению сервиса, развитию инфраструктуры, созданию максимально комфортных условий для авиаперевозок. Динамичный рост пассажиропотока в 2017 году стал для нас своеобразной тренировкой перед 2018, кода нам предстоит принимать футбольный турнир», - подчеркнул исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Константин Былинин.

Международный аэропорт Курумоч – крупнейший аэропорт Приволжского федерального округа, имеет четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания). На регулярной основе полеты из Самары выполняются по 49 направлениям, среди которых 26 - внутрироссийские, 13 – международные, 10 - полеты в станы СНГ.