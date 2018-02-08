Пассажиры аэропорта могут арендовать машину с поминутной оплатой на краткосрочной парковке, в непосредственной близости от пассажирского терминала. Каршеринг - альтернатива классической долгосрочной аренды авто, такси и общественного транспорта.

Выбор и бронирование автомобиля осуществляется через мобильное приложение или сайт, оплата - банковской картой. Все процедуры регистрации и оформления аренды можно пройти во время ожидания выдачи багажа.

На стоянке аэропорта оператор сервиса анонсировал присутствие до 10 автомобилей, стоимость парковки включена в тарифы аренды.

Фото: /www.facebook.com/KurumochInternationalAirport