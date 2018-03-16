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16 марта 2018
10:54:23

В Курумоче станет больше рейсов на маршруте Самара – Екатеринбург

Авиакомпания «Ямал» доводит их число до 7 в неделю. Изменения в расписании вступят в силу 25 марта. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. По итогам 2017 года Екатеринбург вошел в десятку самых востребованных внутрироссийских маршрутов у пассажиров Курумоча.

Столица Урала заняла в рейтинге 6 место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Симферополь. В 2017 году этим направлением воспользовались  почти 44 тысячи пассажиров. Перевозки на маршруте выполняет также «Ютэйр». С вступлением в силу нового расписания общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю.




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