Авиакомпания «Ямал» доводит их число до 7 в неделю. Изменения в расписании вступят в силу 25 марта. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. По итогам 2017 года Екатеринбург вошел в десятку самых востребованных внутрироссийских маршрутов у пассажиров Курумоча.

Столица Урала заняла в рейтинге 6 место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Симферополь. В 2017 году этим направлением воспользовались почти 44 тысячи пассажиров. Перевозки на маршруте выполняет также «Ютэйр». С вступлением в силу нового расписания общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю.