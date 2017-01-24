Сотрудники аэропорта провели исследование, в котором приняли участие около тысячи человек. Так около 60% пассажиров - люди возрасте от 25 до 44 года. Почти каждый десятый летает внутри страны один раз в месяц, каждый пятый - 2-3 раза в месяц. Есть, конечно, и те, кто летел впервые – таковых оказалось 8,5%. По сравнению с прошлым годом это почти в три раза больше.

При этом 28% граждан предпочитает летать налегке, остальные - берут с собой багаж. Наиболее удобным способом регистрации на рейс 23 назвали стойку в аэропорту. Также путешественники высоко оценивают кафе и рестораны на территории аэровокзального комплекса. Среди услуг, которыми опрошенные пассажиры планируют воспользоваться в будущем – заказ еды на борт, бронирование экскурсий и предзаказ в магазине беспошлинной торговли.

Аэропорт постоянно совершенствует качество обслуживания и повышает уровень сервиса. «Пассажир проводит в терминале около 130 минут, ему должно быть комфортно», - резюмировал исполнительный директор Курумоча Константин Былинин.