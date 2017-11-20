Воздушные гавани страны готовят к пику нагрузки в новогодние праздники. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил всем аэропортам усилить антитеррористическую защиту и безопасность на этот период, а также проследить, чтобы сотрудники не употребляли спиртное на рабочем месте.
В начале ноября он разослал во все территориальные подразделения послание, в которых содержится приказ начальникам отделов на местах отказаться от отпусков с 25 декабря по 8 января. То же самое рекомендуется сделать руководителям аэропортов. Это связано с антитеррористической безопасностью, тяжёлыми зимними условиями полётов и увеличенной нагрузкой на аэропорты в Новый год.
А чтобы о нештатных ситуациях все узнали вовремя, по распоряжению Нерадько в аэропортах проверят все видеокамеры, тревожные сигнализации и прочие технические средства охраны.
Источник Лайф
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