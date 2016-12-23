Речь идет о 7-ми однопроекционных рентген-телевизионных системах досмотра ручной клади и багажа с нижним расположением тоннеля, и о 3-х аналогичных системах досмотра только ручной клади с верхним расположением тоннеля. Минимальная грузоподъемность составляет 150 и 100 кг соответственно, а минимальная скорость движения ленты 0,2 м/с. Картинка будет состоять из 4096 градаций серого.

В период с 10 января по 20 марта 2017 года заказчик проведет переговоры с потенциальными поставщиками. Таким образом закупки будут подведены 20 марта 2017 года.

Оборудование установят не позднее 30 апреля 2017 года, а пуско-наладочные работы будут завершены до 30 мая 2017 года.

На эти цели АО готово потратить 38 090 346 рублей.