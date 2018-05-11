Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу установлен напротив входа в пассажирский терминал Международного аэропорта, чтобы встречать гостей мундиаля. До прибытия фанатов со всего мира остается чуть больше месяца.
Фото: Курумоч
Накануне такой же Забивака поселился в Самаре на площади Славы. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, всего таких фигур в городе будет семь.
К настоящему времени их установили возле двух отелей, у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус» и на площадке у Железнодорожного вокзала.
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