На привокзальной площади аэропорта теперь напоминают пассажирам, что менее чем через год Самаре, как и десяти другим городам России, предстоит принимать матчи мундиаля. Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и бутсу, выполненные из материала, напоминающего футбольный газон.

Фото: аэропорт Курумоч

В аэропорту отметили, что Курумоч стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным с нуля к Чемпионату мира. В дни проведения игр чемпионата, по предварительным расчетам, услугами аэропорта воспользуются около 100 тыс. пассажиров.

В Самаре пройдут 6 матчей турнира, в том числе 14 финала. Традиционно воздушным транспортом прибывает большинство зарубежных гостей города, и именно аэропорт начнет формировать их мнение о Самаре.

Проект подготовки к Чемпионату мира входит в число приоритетных для аэропорта. Подтверждением этого стало недавнее получение четырех звезд авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания), подтвердивших высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в аэропорту Курумоч.