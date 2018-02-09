Авиакомпания Nordstar расширяет маршрутную сеть в нашем регионе. С 26 марта пассажирам самарского аэропорта станут доступны сразу два новых направления. Перевозка пассажиров на регулярном маршруте Норильск-Самара-Баку запланирована на воздушных судах Boeing B-737-800.

Улететь можно будет по понедельникам. Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание - на сайте аэропорта.

Фото Курумоч