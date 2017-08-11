Авиакомпания «Оренбуржье» начинает регулярные рейс полеты по маршруту Самара - Ижевск. Первый вылет запланирован на 15 августа, перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах L-410. Вылет из Самары в 13.25 во вторник и четверг, в 16.45 – в понедельник, среду и пятницу.

Авиакомпания «Оренбуржье» хорошо знакома жителям Самарской области как крупный региональный перевозчик Приволжского Федерального Округа. Из Самары эта авиакомпания выполняет еженедельно по 6 рейсов в Казань, Уфу и Оренбург, по 3 рейса в Пермь и Киров.