Это Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, а также рейс в Алматы. Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Прага, Дубай, Краби в Таиланде, Хельсинки и Гоа.
С 30 декабря по 9 января авиакомпании совершили 627 рейсов на самарском направлении, производственные службы аэропорта обслужили 59 266 пассажиров и обработали 522 тонны багажа, что на 15% больше, чем год назад.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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