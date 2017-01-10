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10 января 2017
11:58:15

В Курумоче назвали самые популярные направления на зимних каникулах

Это Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, а также рейс в Алматы. Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Прага, Дубай, Краби в Таиланде, Хельсинки и Гоа.

С 30 декабря по 9 января авиакомпании совершили 627 рейсов на самарском направлении, производственные службы аэропорта обслужили 59 266 пассажиров и обработали 522 тонны багажа, что на 15% больше, чем год назад.




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