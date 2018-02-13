На его борту стало плохо 60-летнему пассажиру — гражданину Узбекистана, сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, мужчина летел в северную столицу на операцию, и в полете у него упало давление.
После посадки самолета на место прибыла бригада медиков. Мужчине оказали помощь и оставили его в аэропорту, а самолет вскоре вылетел по назначению.
В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона
А предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.
И с российскими спортсменами он не связан
Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.
Семерых пришлось госпитализировать
В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет
Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева