На его борту стало плохо 60-летнему пассажиру — гражданину Узбекистана, сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, мужчина летел в северную столицу на операцию, и в полете у него упало давление.

После посадки самолета на место прибыла бригада медиков. Мужчине оказали помощь и оставили его в аэропорту, а самолет вскоре вылетел по назначению.