Международный аэропорт продолжает совершенствовать инклюзивную среду. Новая машина вмещает до трех инвалидных колясок и трех человек сопровождающего персонала. Платформа амбулифта способна подниматься на высоту почти до 6 м, что позволяет обеспечить доступ пассажиров в креслах или на носилках практически на любое воздушное судно.
Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки. Ранее на территории самарского аэропорта был открыт специальный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями, услуга предоставляется бесплатно. Подробную информацию ищите на сайте Курумоча.
Фото Курумоч
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