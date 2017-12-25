Новый маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта начал действовать с двух часов дня субботы. Заезд машин теперь возможен только с Аэропортовского шоссе.

Движение общественного транспорта осуществляется по старой схеме. Водителей просят более внимательно смотреть на указатели и знаки.