Новый маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта начал действовать с двух часов дня субботы. Заезд машин теперь возможен только с Аэропортовского шоссе.
Движение общественного транспорта осуществляется по старой схеме. Водителей просят более внимательно смотреть на указатели и знаки.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту
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