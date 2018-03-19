Самарскому аэропорту накануне пришлось внепланово принять рейс авиакомпании «ЮТэйр» из-за плохих погодных условий. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова. — Самолет приземлился в 16:28 на запасном аэродроме. Воздушная гавань Ульяновска не могла принять борт из-за сильного ветра, — пояснила Макова.

Капитан воздушного судна принял решение сесть в ближайшем аэропорту и переждать непогоду. На борту в этот момент находился 61 пассажир. Два часа люди провели в здании самарской воздушной гавани. В 18:20 рейс продолжил путь в аэропорт назначения.