В избирательном штабе признали, что их собирали в рабочее время в нарушение закона. По данным «Коммерсанта», речь идет о Курганмашзаводе и Курганхиммаше. Жалобу по этому поводу в Центризбирком направили представители КПРФ.
По закону кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей. На днях «Единая Россия» утверждала, что только за один день собрала 200 тысяч подписей за Владимира Путина.
Путевку могут получить родители ребят в возрасте от 6 до 18 лет
Об этом сегодня сообщили в горадминистрации
Об этом сообщает минобрнауки региона
Они прибыли на Первенство Приволжского федерального округа памяти Мастеров Спорта СССР Владимира и Игоря Герасимовых
Оперуполномоченному исправительной колоний пообещали полмиллиона рублей
В этом году модель может получить модификацию с приставкой «Кросс»
Ее подготовили в Минздраве