В избирательном штабе признали, что их собирали в рабочее время в нарушение закона. По данным «Коммерсанта», речь идет о Курганмашзаводе и Курганхиммаше. Жалобу по этому поводу в Центризбирком направили представители КПРФ.

По закону кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей. На днях «Единая Россия» утверждала, что только за один день собрала 200 тысяч подписей за Владимира Путина.