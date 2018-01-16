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16 января 2018
10:05:43

В Курганской области аннулировали собранные на двух предприятиях подписи в поддержку Владимира Путина

В избирательном штабе признали, что их собирали в рабочее время в нарушение закона. По данным «Коммерсанта», речь идет о Курганмашзаводе и  Курганхиммаше. Жалобу по этому поводу в  Центризбирком направили представители КПРФ.

По закону кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей. На днях «Единая Россия» утверждала, что только за один день собрала 200 тысяч подписей за Владимира Путина.




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