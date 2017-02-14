Купить дешевые билеты можно сегодня, 14 февраля, в рамках акции «Удачный вторник», сообщили в пресс-службе КЖД. Участвуют порядка 100 поездов дальнего следования.

С 10.00 (МСК) пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов по специальным ценам.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице: