Купить дешевые билеты можно сегодня, 14 февраля, в рамках акции «Удачный вторник», сообщили в пресс-службе КЖД. Участвуют порядка 100 поездов дальнего следования.
С 10.00 (МСК) пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов по специальным ценам.
Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Тип вагона
|
Акционная цена, руб.
|
Даты поездки
|
093Й
|
Пенза-Москва
|
Купе верх
|
998
|
кроме 25.02, 26.02
|
094Й
|
Москва-Пенза
|
Купе верх
|
998
|
кроме 22.02
|
066Э
|
Тольятти-Москва
|
Купе верх
|
1199
|
кроме 25.02
|
119Й
|
Саранск-Москва
|
Купе верх
|
1289
|
кроме 26.02
|
120М
|
Москва-Саранск
|
Купе верх
|
1289
|
21-28.02
|
116Й
|
Москва-Ульяновск
|
Купе верх
|
1399
|
кроме 22.02
|
116Й
|
Москва-Димитровград
|
Купе верх
|
1399
|
кроме 22.02
|
41Й
|
Саранск-Москва
|
Купе верх
|
1899
|
кроме 25.02, 26.02
|
42Й
|
Москва-Саранск
|
Купе верх
|
1899
|
кроме 22.02
|
116Й
|
Москва-Уфа
|
Купе верх
|
1999
|
кроме 22.02
|
021Й
|
Ульяновск-Москва
|
Купе верх
|
2099
|
кроме 25.02, 26.02
|
115Й
|
Уфа-Москва
|
Купе верх
|
2099
|
кроме 25.02, 26.02
|
337Й
|
Самара-Санкт-Петербург
|
Купе верх
|
3099
|
кроме 25.02, 26.02
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