Режиссёр Дмитрий Марфин создал мюзикл «Пеппи Длинный Чулок». В нем задействованы лучшие актёры города, звучит живая музыка, а также самые крутые шведские хиты групп Dr.Alban, ABBA, Ace of Base, Roxsette.
В благотворительном проекте участвуют самые талантливые тольяттинские дети, которые прекрасно поют и великолепно танцуют. Мюзикл «Пеппи Длинный Чулок» зрители смогут увидеть 15 апреля в клубе Maison. Начало в 15-00.
Часть вырученных от показа средств будет направлена центру социальной адаптации детей-сирот «3D.ДОМ». Радиостанция «Август» оказывает информационную поддержку этом проекту.
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