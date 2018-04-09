Режиссёр Дмитрий Марфин создал мюзикл «Пеппи Длинный Чулок». В нем задействованы лучшие актёры города, звучит живая музыка, а также самые крутые шведские хиты групп Dr.Alban, ABBA, Ace of Base, Roxsette.

В благотворительном проекте участвуют самые талантливые тольяттинские дети, которые прекрасно поют и великолепно танцуют. Мюзикл «Пеппи Длинный Чулок» зрители смогут увидеть 15 апреля в клубе Maison. Начало в 15-00.

Часть вырученных от показа средств будет направлена центру социальной адаптации детей-сирот «3D.ДОМ». Радиостанция «Август» оказывает информационную поддержку этом проекту.