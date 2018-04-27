Вышла книга о Жигулевской кругосветке, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Ее автор – Николай Шестерин. Кругосветчик с многолетним стажем, он проделал титаническую работу, собирая и обобщая материалы, связанные с проведением в нашей губернии этого знаменитого водного похода.

10 лет Николай Шестерин был адмиралом кругосветки, а в настоящее время путешествует с флотилией в качестве вице-адмирала. Вот что рассказал нам о новом издании Алексей Возилов, адмирал нынешний.

Фото: Алексей Возилов