В крымских курортных городах снизили цены на продукты. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк. По его словам, в правительство поступало огромное количество жалоб по поводу высоких цен. Теперь их уровень, по его словам, доведен до приемлемого.
В частности, картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры – от 30 рублей, арбузы – 10-20 рублей, крымские персики — от 40 рублей, виноград – от 120-ти.
Источник НСН
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