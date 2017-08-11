В крымских курортных городах снизили цены на продукты. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк. По его словам, в правительство поступало огромное количество жалоб по поводу высоких цен. Теперь их уровень, по его словам, доведен до приемлемого.

В частности, картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры – от 30 рублей, арбузы – 10-20 рублей, крымские персики — от 40 рублей, виноград – от 120-ти.