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08 января 2018
08:41:19

В крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов»

Его участники ездили в поездах без брюк и юбок, оставив только остальную одежду. Флешмоб был организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere.

Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели. Она прошла в Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других городах.

Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.

Фото: REUTERS/Elizabeth Shafiroff

 

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