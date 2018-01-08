Его участники ездили в поездах без брюк и юбок, оставив только остальную одежду. Флешмоб был организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere.
Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели. Она прошла в Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других городах.
Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.
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