Его участники ездили в поездах без брюк и юбок, оставив только остальную одежду. Флешмоб был организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere.

Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели. Она прошла в Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других городах.

Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.